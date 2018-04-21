Сегодня, 21 апреля, донецкий "Шахтер" сыграл с полтавской "Ворсклой". Матч выдался очень нервным и полтавчане вполне могли отобрать очки у лидера чемпионата.

Первый тайм харьковского поединка полтавчанам откровенно не удался. Они, по большому счету, ни разу не угрожали воротам Пятова. А вот пропустить могли неоднократно. Правда, "Шахтер" забил лишь однажды - Марлос выдал очередной профессорский гол, обыгравшись в штрафной с Фредом и поразив левый угол обводящим ударом, передает портал Террикон.

После перерыва "Ворскла" дрогнула и пропустила два одинаковых гола - в первом случае Исмаили слева прострелил на пустые ворота Марлосу, оформившему дубль. Поучаствовал Марлос в голе и несколько минут спустя, отдав Бутко на забегание справа. Тому удался отличный прострел на Коваленко, и это было 3:0 к 50-й минуте.

Тут "Шахтер" расслабился, если вообще не бросил играть. Пятов, получив обратный пас с левого фланга, решил отдать в центр Ракицкому, но не рассчитал и подарил мяч Коломойцу, который реализовал выход один на один - 3:1. А через 10 минут все стало еще интересней - тот же Коломоец справа увидел Сергийчука и отдал передачу, форвард выиграл позицию у Ордеца, развернулся и поразил левый угол. Возможно, в этом эпизоде был офсайд, но все же 3:2 - и победа "Шахтера" оказалась под большим вопросом. Кайоде имел момент за моментом, но голкипер "Ворсклы" Ткаченко поймал кураж.

"Горняки" даже стали слегка потягивать время (Пятов за это получил предупреждение), но все же изыскали резервы для решающего удара. Сыграли замены - Фред отправил Дентиньо в прорыв на левом фланге, тот откатил под удар Патрику, и бразилец сильно пробил в правый угол. 4:2 - "Шахтер" побеждает в зрелищном поединке, а "Ворскла" подтвердила обоснованность своих еврокубковых устремлений.

2017-18, Чемпионат Украины. 4-й круг.

"Шахтер" - "Ворскла" 4:2 (1:0)



Голы: Марлос, 23 (1:0); Марлос, 47 (2:0); Коваленко Вик., 50 (3:0); Коломоец, 53 (3:1); Сергийчук, 62 (3:2); Алан Патрик, 88 (4:2)



"Шахтер": Пятов; Бутко; Кривцов (Ордец, 46); Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Коваленко Вик. (Алан Патрик, 66); Марлос; Фред; Кайоде; Зубков (Дентиньо, 85)



"Ворскла": Ткаченко А.; Гиоргадзе; Даллку Ард.; Чеснаков; Кобахидзе; Скляр (Кравченко Д., 57); Ребенок; Пердута; Сергийчук (Сапай, 80); Одарюк (Кадимян, 58); Коломоец



Предупреждения: Степаненко, 27; Ракицкий, 37; Алан Патрик, 83; Марлос, 84; Пятов, 87; Дентиньо, 93 - Гиоргадзе, 7.

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