Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что Крым и Донбасс вернутся в состав Украины, но не сейчас. Он подчеркнул, что Киев кроме политических заявлений и демаршей ничего не может противопоставить агрессии Кремля не может.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я абсолютно убежден и у меня нет никаких сомнений в том, что и Донбасс, и Крым вернутся в состав Украины. И Российская Федерация будет нести ответственность за все действия, которые она навлекла на мою страну. Уже сейчас ряд исков происходит и мы тесно сотрудничаем с прокуратурой АР Крым: собираем доказательные базы по незаконной добыче руды, песка, незаконного вылова рыбных ресурсов и тому подобное. Все это документируется",

- отметил Тука.

По его словам, сейчас Украина знает гораздо больше, чем на это надеются ее оппоненты из Кремля.

"И какие суда заходят на территорию крымских портов, каким образом в море происходит перевалка. Всеми этими схемами мы обладаем, нам очень в этом помогают наши американские партнеры. И все это в конечном итоге выливается в огромные иски", - отметил он.

В то же время заместитель министра по вопросам оккупированных территорий подчеркнул, что все результаты от этого можно будет увидеть в долгосрочной перспективе.

Ранее Тука заявлял, что Украина поименно знает россиян, захвативших Крым и воевавших на Донбассе.

Напомним, ранее Тука в прямом эфире признал, что если не было бы Майдана, не было бы и войны.