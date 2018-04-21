Правоохранители изъяли тонну суррогатного алкоголя в Могилев-Подольском Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Алкосклад обнаружен при проверке информации в доме ранее судимого местного жителя.

Полицейские нашли более 100 литров спирта, почти 800 литров коньяка и 30 упаковок водки известных торговых брендов. Источник происхождения изъятого алкоголя устанавливается.

Объяснить происхождение и цель хранения изъятого хозяин дома отказался.

В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за хранение наркотических средств с целью сбыта.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", на украинском курорте продавали суррогат под видом "элитного вина".

Напомним также, что на Сумщине суррогатную водку делали из российского спирта.