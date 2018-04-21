В Белгород-Днестровской многопрофильной детской поликлинике в Одесской области участковый педиатр заболела туберкулезом. Об этом сообщает "Первый муниципальный канал".

Сейчас медик находится в больнице.

По словам главврача больницы Игоря Десятника, в контакте с врачом находилось около 600 детей. 24 апреля будет получен туберкулин для проведения диагностики этим детям.

В случаях, если кому-то нужно будет лечение, Десятник пообещал, что будут предоставлены все необходимые препараты, и заверил, что они есть в наличии.

Руководитель областного управления здравоохранения Татьяна Сибирцева отметила, что из 60 детей первого года жизни, которые обслуживались на участке, шестеро не имеют вакцинации.

Теперь они находятся под пристальным наблюдением медиков.

Также она добавила, что дети, которые ходят в школу и были в контакте с больным педиатром, должны обязательно пройти рентгенологическое и флюорографическое обследование.

Напомним, в Украине 11 человек ежедневно умирают от туберкулеза.

Как сообщала "Страна", исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предлагает лечить больных туберкулезом амбулаторно.