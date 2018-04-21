Вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил, что уже нет временных и технических возможностей для переноса чемпионата мира 2018 года из России в другую страну.

Об этом сообщает Футбол 24.

"Сегодня очень трудно говорить о такой вероятности по следующей причине - остается очень мало времени до начала турнира. Как правило, невозможно такие турниры перенести за один-два месяца в другую страну. И такого не было в истории. Поэтому, на мой взгляд, это no possible, невозможно. Ни по срокам, ни по взаимодействию тех структур, которые проводят этот турнир", - рассказал Григорий Суркис.

"ФИФА поручила провести этот турнир России и в рамках тех ситуаций, которые сегодня происходят в мире, Россия готовится, а ФИФА делает все для того, чтобы снизить риски: риски работы со спонсорами, с теми фирмами, которые обеспечивают этот турнир, и, безусловно , главной задачей является безопасность проведения чемпионата", - отметил вице-президент УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что 60 европарламентариев призвали страны ЕС к бойкоту ЧМ-2018 в России.





