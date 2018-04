В честь 92-го Дня рождения королевы Елизаветы II, утром, 21 апреля группа ирландских гвардейцев сыграла "Happy Birthday" во время смены караула.

Об этом сообщает официальный Twitter королевской семьи.

Кстати, торжества по этому случаю не закончатся. Потому что у британской королевы два дня рождения - один настоящий, а другой - официальный.

Родилась королева Елизавета II 21 апреля 1926, но ее официальный день рождения, как правило, отмечают во вторую субботу июня.

Свой настоящий день рождения она проводит с семьей. В то же время в воскресенье ее настоящий день рождения отметят артиллерийским салютом в Лондоне.

В Гайд-парке будет салют из 41 орудия, в Большом Виндзорском парке - с 21, а в Лондонском Тауэре - салют из 62 орудий.

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2018 г.

