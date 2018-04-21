Сегодня утром 21 апреля, специальная миссия Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) выехала в сирийский город Дума (Восточная Гута) на место предполагаемой химатаки 7 апреля.

Об этом сообщает МИД России в специальном заявлении.

"При этом обращает на себя внимание тот факт, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в Техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска на направление инспекторов. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР.

Ожидаем от инспекторов Организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в г. Дума и скорейшего представления объективного доклада. Тем более речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского "химического досье" посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО химинцидента - до сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей.

Вместе с тем не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной "тройкой" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Абсолютно неприемлемы проволочки с посещением принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в г. Дума", - говорится в заявлении МИД России.

Ранее "Страна" сообщала, что представитель России в ОЗХО обвинил британские спецслужбы в инсценировке химатаки в Думе.