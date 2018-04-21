Пользователи соцсетей распространяют фейковые видео, где якобы ВВС сообщает о термоядерной войне. Но это все выдумки, опровергли видеосюжет в "ВВС-Украина".

Стоит отметить, что компания, которая опубликовала видео в YouTube, четко заявила, что это - выдумка.

Однако в WhatsApp видео распространили без этого разъяснения, что привело к введению в заблуждение некоторых пользователей.

На видео мрачный ведущий в студии, похожей на студию ВВС, сообщает о "серьезном инциденте между Россией и НАТО".

"Несмотря на сомнительные детали, раздается сообщение о том, что российский наблюдательный самолет обстреляли военно-воздушные силы НАТО", - говорит ведущий.

Далее он сообщает об эскалации ситуации. В частности, якобы российские военные корабли начали поражать цели НАТО, а королевскую семью эвакуировали. В экстренном выпуске новостей советуют всем оставаться дома из-за начала термоядерной войны, уничтожившей немецкий город Майнц и часть Франкфурта.

Фото: bbc.com

Подделку можно определить по таким признакам:

Несмотря на использование бренда BBC, шрифт, стиль и схема студии очень отличаются;

ВВС советует проверять правдивость видео на официальном сайте;

Если действительно вспыхнет термоядерная война, то эта новость появится на сайте BBC и других новостных сайтах.

В видео снимается актер Марк Рис, ролик выпустили для ирландской компании в 2016 году.

Как сообщала "Страна", генсек ООН заявил, что холодная война вернулась.

Напомним также, что Лавров рассказал о риске войны между Россией и США.