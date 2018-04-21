"Нелепый вылет из Лиги чемпионов". Барселона может отправить в отставку главного тренера Вальверде
После сенсационного вылета Барселоны из Лиги чемпионов над главным тренером команды Эрнесто Вальверде начали сгущаться тучи.
Руководство клуба недовольно его работой и рассматривабт вопрос о его отставке. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Источники в клубе рассказали, что если 54-летний специалист не оформит "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Испании, он может покинуть свой пост.
В руководстве Барсы не исключают возможных перестановок даже в случае завоевания двух трофеев. Тогда определяющим будет матч против Реала.
Боссы каталонского клуба полагает, что вылет из Лиги чемпионов был "нелепым" и их не устраивает такое объяснение, как "несчастный случай".
Напомним, что Вальверде возглавил Барселону летом 2017 года, подписав контракт на два года с пунктом о возможном продлении еще на один сезон.
Ранее "Страна" сообщала, что Барселона продлила контракт с Пике.