После сенсационного вылета Барселоны из Лиги чемпионов над главным тренером команды Эрнесто Вальверде начали сгущаться тучи.

Руководство клуба недовольно его работой и рассматривабт вопрос о его отставке. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источники в клубе рассказали, что если 54-летний специалист не оформит "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Испании, он может покинуть свой пост.

В руководстве Барсы не исключают возможных перестановок даже в случае завоевания двух трофеев. Тогда определяющим будет матч против Реала.

Боссы каталонского клуба полагает, что вылет из Лиги чемпионов был "нелепым" и их не устраивает такое объяснение, как "несчастный случай".

Напомним, что Вальверде возглавил Барселону летом 2017 года, подписав контракт на два года с пунктом о возможном продлении еще на один сезон.

Ранее "Страна" сообщала, что Барселона продлила контракт с Пике.