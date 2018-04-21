Сотрудники СБУ задержали работника стратегического предприятия Министерства обороны по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что мужчина шпионил в пользу страны-агрессора.

Задержанный полковник запаса ВСУ в июле 2017 был завербован сотрудником российской военной разведки во время пребывания в России у родственников.

"За денежное вознаграждение бывший украинский военный собирал данные для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы РФ интересовала информация о выполнении государственных оборонных заказов и разработок новых авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которые используются во время проведения АТО", - говорится в сообщении.

Задержанный за свои действия получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

В ходе проведения обысков по месту работы и жительства, правоохранители обнаружили подтверждающие противоправную деятельность материалы.

Задержанному сообщено о подозрении и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в ФСБ заявили, что разоблачили шпионов и предупредили их.

Напомним также, что прокуроры рассказали, как СБУ случайно пошпионила за Савченко без решения суда.