Прощание с известной актрисой Ниной Дорошиной, сыгравшей одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", пройдет в Московском театре "Современник" во вторник, 24 апреля.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу театра.

Прощание состоится на "Другой сцене" театра "Современник" на Чистых прудах, поскольку основное здание находится на капитальном ремонте.

Место похорон пока неизвестно.

Ранее "Страна" сообщала, что актриса скончалась на 84-м году жизни 21 апреля от остановки сердца у себя дома.

Широкую популярность актрисе принесли роли в фильмах "Любовь и голуби", "По семейным обстоятельствам", "Первый троллейбус".

Как сообщала "Страна", ранее адвокат подтвердил смерть единственной дочери актрисы Людмилы Гурченко.

Также "Страна" писала, что актеры, историки и правозащитники Украины создали движение "Сила добра".