В Соломенский райсуд Киева переданы протоколы об административном правонарушении на 7 членов экипажа судна "Норд", которые 19 апреля пытались выехать из Украины по российским паспортам. Двое украинцев, членов команды сейнера "Норд" все же смогли тайно выехать из страны в Беларусь.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, членам экипажа грозит штраф в сумме 3,5 тысяч гривен, но не арест.

"Данное административное нарушение не предусматривает ограничения свободы", - подчеркнул он.

Напомним, задержание судна "Норд" в Азовском море произошло 25 марта. Приморский районный суд Мариуполя 6 апреля назначил штраф большинству членов экипажа рыболовецкого судна "Норд". На следующий день стало известно, что команда была отпущена на свободу.

Капитана "Норда" Владимира Горбенко задержали и поместили под стражу до 31 мая с возможностью внесения залога в сумме 35 тыс. 240 гривен. Адвокаты капитана этой возможностью воспользовались. Суд отпустил капитана, но запретил ему ездить в Крым.