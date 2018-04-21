В ФИФА назвали общую сумму премиальных, которую планируют выплатить участникам чемпионата мира - 2018. Общий призовой фонд составил гигантскую сумуу в 324 миллиона евро. Победитель чемпионата мира получит 32 миллиона евро, финалист - 24 миллиона.

В худшем случае, если команда завершит выступления уже на стадии группового турнира, размер ее призовых составит 7,6 миллионов евро, передает портал Террикон.

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции уже объявил, что футболисты национальной сборной получат 30% средств, которые выделяет ФИФА участникам чемпионата мира по футболу 2018.

Таким образом, в случае победы на Мундиале, каждый футболист сборной Франции получит по 400 тысяч евро.

Напомним, что два года назад сборная Франции дошла до финала Евро 2016, уступив португальцам. Тогда каждый футболист "трехцветных" получил по 260 тысяч евро.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА опровергла участие медведя в церемонии открытия ЧМ-2018.

