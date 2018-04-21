Заработная плата председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского за март составила около 95 263 гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В частности ему было выплачено 51,5 тыс. гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, а 8,6 тыс. гривен составила его зарплата за время пребывания в отпуске.

Должностной оклад Охендовского и надбавка за интенсивность труда составили в марте по 10 тыс. гривен (полный оклад при отработке всех рабочих дней составляет 15 тыс. гривен), персональная надбавка - 9 940 гривен, за выслугу лет - 4,2 тыс. гривен, а за работу в условиях режимных ограничений - 1 тыс. гривен.

Зарплата заместителей председателя комиссии Андрея Магеры и Жанны Усенко-Черной при должностном окладе 13,5 тыс. гривен в марте была почти вдвое ниже, чем у Охендовского и составила по 47 925 гривен.

Как сообщала "Страна", зарплата Охендовского за февраль составила 105,7 тыс. гривен, а Магеры и Усенко-Черной - 153,6 тыс. и 155,2 тыс. гривен соответственно.

Также "Страна" писала, что у Луценко подтвердили, что суд обязал их признать Охендовского потерпевшим от НАБУ.