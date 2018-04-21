США отакзали во въездных визах приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. 23 апреля они должны были танцевать в Нью-Йорке в "Линкольн-центре".

МИД России выступил с заявлением в котором, осудил решение американских властей отказать в выдаче виз артистам балета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"До такого не доходило даже во времена "холодной войны". Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях", - сообщается в комментарии ведомства.

МИД отметил, что выступления артистов Большого театра всегда являлись визитной карточкой России и пользовались популярностью у американской публики. В ведомстве считают, что простые зрители вряд ли поблагодарят власти, которые лишают их возможности приобщиться к великой русской культуре.

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО не выдало визы новым российским дипломатам в Брюсселе.

Также мы рассказывали, что США будут проверять, что писали претенденты на визы в соцсетях за последние 5 лет.