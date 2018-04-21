Около 100 тысяч украинцев получили гражданство Венгрии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Радио Свобода".

При этом Боднар ответил, что на Закарпатье это массовое явление.

Такая практика позволяет украинцам принимать участие в выборах этого государства.

Замминистра подчеркнул, что Украина не раз направляла в Венгрию ноты по этому вопросу, вызывала посла, но не получила ответной реакции.

"Имеем ли мы право принимать свое законодательство, которое может в перспективе также не учитывать определенные предостережения соседних государств? Мы предупреждали ту сторону, что вы нарушаете украинское законодательство, и эти граждане, имеющие два паспорта, могут определенным образом подпадать под ответственность. Конечно, здесь уже право каждого гражданина решать... Тот, кто получил свой паспорт, понимает свою ответственность, особенно если он идет на военную службу, на государственную службу, имеет несколько других ограничений... Если эта страна считает, что они будут выдавать паспорта независимо от нашей политики, то мы вправе реализовать свою политику, несмотря на возражения, которые делает та сторона", - сказал он.

При этом Боднар подчеркнул, что из этого вопроса не стоит делать проблему на двустороннем уровне, а над ее решением необходимо просто активно работать.

Как сообщала "Страна", житель Закарпатья через суд добился права на двойное гражданство.

Также "Страна" писала, что глава МИД Венгрии поддержал двойное гражданство венгров в Украине.