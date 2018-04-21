Генпрокурор Юрий Луценко впервые прокомментировал записи нардепа Александра Онищенко с голосом похожим на голос президента Петра Порошенко, на которых объясняется, почему в Украине закрыли дело в отношении беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.

Глава ГПУ сделал это в комментариях к посту экс-заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе в Facebook о том, что президент своими поездками пытается отвлечь внимание от скандала с закрытием дела против Злочевского.

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

На замечание Сакварелидзе о том, что во время работы Луценко в ГПУ Злочевский спокойно приехал в Украину и ему даже не задавали вопросов на границе, генпрокурор ответил, что открыл новое дело и взыскал налоги с нефтегазовой компании Burisma, совладельцем которой является Злочевский. А также, что дело Злочевского НАБУ забрало еще в 2016 году.

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

Напомним, что в своей книге нардеп Александдр Онищенко объяснил известную, но не разгаданную историю, как и почему были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ранее "Страна" публиковала стенограмму разговора Онищенко с президентом о коррупционной схеме по Злочевскому.