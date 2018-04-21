Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл посетили прием в честь "Игр непокоренных" в Лондоне.

Об этом сообщает "Канал 24".

Для выхода в свет бывшая актриса выбрала очень весенний и легкий образ образ. Девушка надела платье зеленого цвета с декольте на бретельках, которое прекрасно соединило в себе черный цветочный принт и рюши.

Поверх весеннего платья Маркл надела классический черный блейзер бренда Alexander McQueen, подчеркнув образ черными туфлями-лодочками и такой же сумочкой от Rouland Mouret.

Принц Гарри был в строгом темно-синем классическом костюме в сочетании с белой рубашкой и серым галстуком.

Фото: 24tv.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появились подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Также стала известна предсвадебная диета Меган Маркл.