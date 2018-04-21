В Чернигове загорелся СИЗО, эвакуировали 70 человек
В Чернигове произошел пожар в следственном изоляторе.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Возгорание произошло в одном из помещений СИЗО вечером, 20 апреля.
"По вызову прибыли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Пожарные в 19:18 возгорание локализовали, а в 19:37 - ликвидировали", - сказано в сообщении.
Пожаром повредило внутреннюю облицовку стен и потолка. До прибытия спасателей персонал СИЗО эвакуировал 70 человек.
На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.
Фото: dsns.gov.ua
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