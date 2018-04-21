Украина и Китай совместно снимут фильм под названием "Горящий орел". Об этом сообщает CGTN.

Сообщается, что это история о временах войны.

Контракт на сумму $33,4 млн был подписан 20 апреля в рамках Пекинского Международного кинофестиваля-2018.

В 2017 году Китай и Украина отметили 25 лет установления дипломатических отношений.

Владимир Гройсман отметил, что Киев рассчитывает на активное участие китайских инвесторов в масштабной приватизации украинских активов.

Напомним, с 1 мая украинцы смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз.

Как сообщала "Страна", с 8 по 19 мая пройдет Каннский кинофестиваль. Жюри возглавит австралийская кинодива Кейт Бланшетт.

Напомним, в кинотеатрах Украины покажут фильм-победитель Каннского фестиваля - 2017.

Ранее на Каннском фестивале освистали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы.