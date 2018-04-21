"Журнал Фокус" обнародовал рейтинг 100 самых богатых людей Украины, который, по итогам 2017 года, возглавил Ринат Ахметов, а Петр Порошенко выбыл из десятки.

Состояние владельца группы СКМ Рината Ахметова оценили в $3,1 млрд.

Второе место занимает совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский - $1,6 млрд.

Третье место у еще одного совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова - $1,5 млрд.

Четвертое место Виктор Пинчук - $1,4 млрд.

Пятая строчка у владельца Ferrexpo Константина Жеваго - $1 млрд.

Шестую позицию занимает владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк - $900 млн.

Седьмое место у владельца "Кернел Групп" Андрея Веревского - $785 млн.

Восьмое место занял владелец "Смартхолдинга" Вадим Новинский - $734 млн.

Девятое место у владельца DCH Group Александра Ярославского - $645 млн.

Десятое место у владельца Group DF Дмитрия Фирташа - $640 млн.

Президент Украины Петр Порошенко занимает 11 место с состоянием в $542 млн.

Напомним, что самыми богатыми украинцами по версии Forbes стали Ахметов, Жеваго и Косюк. При этом американское издание приводило немного другие цифры.

Активы Рината Ахметова оценили в $5,5 млрд, Константин Жеваго - в $1,6 млрд, Юрия Косюка - в $1,5 млрд, Виктора Пинчука - в $ 1,4 млрд, Геннадия Боголюбова - в $1,2 млрд, Игоря Коломойского и Вадима Новинского - в $1 млрд.

Как сообщала "Страна", к 2030 году две трети мирового капитала будет в руках 1% людей.