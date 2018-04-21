В американском штате Флорида в местной школе произошла стрельба.

Об этом сообщает CNN.

Один из детей, 17-летний ученик средней школы в городе Окала получил ранение в ногу, его госпитализировали.

Стрельба случилась незадолго до того, как ученики должны были выйти на национальный протест против насилия с применением оружия.

Стрелком оказался 19-летний парень. Его мотивы стрельбы пока не определены.

Полиция призвала местных жителей избегать места происшествия, окруженного машинами скорой помощи и автобусами, которые перевозили учеников в другие места.

Уточняется, что детей эвакуировали в Первую баптистскую церковь на юго-востоке города Окала, откуда их могли забрать родители.

Фото: cnn.com

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