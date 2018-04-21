Полиция оманского города Маскат не нашла следов преступления в смерти диджея Avicii, который внезапно умер после номинации на Billboard Music Award.

Об этом сообщает шведское телевидение SVT.

"У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ", - сказал телевидению представитель полиции и добавил, что правоохранители никого не подозревают.

20 апреля стало известно, что Avicii скончался во время пребывания в Омане в городе Маскат.

Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования выразили многие известные в стране музыканты и политики, а также шведский принц Карл Филип и его супруга принцесса София.

Фото: google.com.ua

Напомним, что семья музыканта пребывает в шоковом состоянии и просит ее не беспокоить. У Avicii был острый панкреатит из-за чрезмерного употребления алкоголя. Музыкант взял перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье, но продолжал работать в студии.

По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов.

Как сообщала "Страна", известный диджей Роберт Майлз скончался после долгой болезни.