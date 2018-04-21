В России, в Хакассии, разбился самолет, есть погибшие.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Авиакатастрофа произошла утром, 21 апреля, в Хакасии. В результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.

"Около 13:00 легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в приток реки Абакан вблизи поселка Кайбала в Хакасии. Погибли двое находившихся в самолете человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и следов разрушения на земле нет.

Неделей ранее легкомоторный самолет Zlin-142 потерпел крушение в Липецкой области. Тогда также погибли также два человека. Среди версий следствия назвали падения назвали ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

Ранее "Страна" сообщала, что рядом с аэропортом Белфаста рухнул самолет, есть погибшие.

Также в Карпатах ищут самолет, который мог упасть возле Яремче.