В России разбился легкомоторный самолет
В России, в Хакассии, разбился самолет, есть погибшие.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Авиакатастрофа произошла утром, 21 апреля, в Хакасии. В результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.
"Около 13:00 легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в приток реки Абакан вблизи поселка Кайбала в Хакасии. Погибли двое находившихся в самолете человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и следов разрушения на земле нет.
Неделей ранее легкомоторный самолет Zlin-142 потерпел крушение в Липецкой области. Тогда также погибли также два человека. Среди версий следствия назвали падения назвали ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.
Ранее "Страна" сообщала, что рядом с аэропортом Белфаста рухнул самолет, есть погибшие.
Также в Карпатах ищут самолет, который мог упасть возле Яремче.