Спасатели предупредили, что в Украине в ближайшее время усилится ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщается, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"В ближайшее время и до конца суток 21 апреля в Украине, кроме Прикарпатья и Закарпатья, и ночью 22 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что на территории Киева и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра до 15-18 м/с.

Также в ведомстве добавили, что на территории Украины в ближайшие три дня будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают солнечную и по-летнему теплую субботу.

Отметим, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.