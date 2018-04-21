Премьер-министр Армении Серж Саргсян выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией. Он призвал оппозицию к немедленному диалогу.

Об этом сообщает Aysor.am.

По его словам, право на проведение мирных демонстраций и шествий имеет каждый гражданин Армении и власти отнеслись с уважением к этому праву. Но общественные собрания часто переходили за рамки дозволенного законом и получали анархические проявления.

"Происходящие события чреваты непредсказуемыми последствиями, ставят под угрозу общественный порядок и наносят урон непростой и хрупкой гармонии общества Армении. Каждый из нас обязан помнить, что, кроме него, в этой стране проживают, учатся, работают и отдыхают не менее гордые, чем они граждане Армении. Гармония нашего общества должна обосновываться на солидарности и терпимости.

Глубоко обеспокоен происходящими внутриполитическими процессами. Во избежание невосполнимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Республики Армения сесть за стол переговоров и политического диалога. Это следует сделать немедленно. Уверен, что формированию подобного диалога, созвучного ситуации, могут способствовать все политические силы страны", - отметил Серж Саргсян.

Акция протеста в Ереване продолжается с 13 апреля из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления, и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр, на пост которого претендует экс-президент Серж Саргсян.

Напомним, что в Ереване протестующие против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра блокировали его резиденцию.

Как сообщала "Страна", в Армении полиция задержала 123 протестующих.