В Москве окончательно уничтожили Библиотеку украинской литературы.

Об этом сообщает УНИАН.

На здании по адресу Трифоновская, 61, где размещалась библиотека уже сняли вывеску.

Кроме того, заблокировали официальный сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись: "Извините, но в данный момент сайт закрыт на реконструкцию".

Фото: Скриншот

Отмечается, что само здание библиотеки передано Департаменту спорта российской столицы, где будет размещен Центр развития туризма Москвы.

Как рассказал один из сотрудников библиотеки, после осуждения директора библиотеки Натальи Шариной, в заведение перестали ходить читатели. Последних двух библиотекарей уволили 1 марта этого года.

Фактически библиотека прекратила свою работу еще год назад и оставалась только вывеска. Часть фондов учреждения было отправлено в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили.

Фото: unian.net

Ранее "Страна" сообщала, что защита экс-директора украинской библиотеки в Москве обжалует приговор.

Отметим, что экс-директора украинской библиотеки в Москве признали виновной в экстремизме и растрате.