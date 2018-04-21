НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на природный газ для промышленных потребителей. С мая цена на природный газ поднялась на на 5,5%.

Об этом сообщает сайт компании.

Теперь компания предлагает ресурс на 400 грн/тыс. куб. м дороже цены добывающих компаний, торгующих газом на "Украинской энергетической бирже".



По предоплате и в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц НАК готов продавать газ по 9 142,8 грн/тыс. куб. м, что на 5,5% (472,8 грн/тыс. куб. м) выше текущих апрельских цен.

Для других категорий потребителей цена повысится на 5,2% (489 грн/тыс. куб. м) – до 10 041,6 грн/тыс. куб. м (все цены с НДС).

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" предлагает повысить цены на газ на 60-65%.

Отметим, что Газпром объявил о разрыве контрактов с Нафтогазом.