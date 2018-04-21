В субботу, 21 апреля, в центре Киева проходит парад передачи Кубков Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин.

Об этом сообщают "Информатор".

С 12:00 на Майдане Независимости проходил большой праздничный парад. После официальной части каждый желающий может сделать селфи с кубком.

В связи с проведением праздничных мероприятий ограничено движение транспорта по улице Крещатик, от улицы Городецкого до Богдана Хмельницкого.

После Киева Кубок побывает в пяти населенных пунктах: 22 апреля – в Мариуполе, 23 – в Днепре, 26 – в Харькове, 29 – в Одессе и 30 - во Львове.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 21-22 апреля в Киеве из-за полумарафона перекроют центр города.

Как сообщала "Страна", стало известно, когда украинские клубы начнут выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.