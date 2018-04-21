Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва на спортивной площадке в Киеве.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Сообщается, что по факту взрыва начато уголовное дело по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с взрывчатыми веществами", остатки взрывного устройства отправили на экспертизу.

"Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, взрыв прогремел утром, 21 апреля, в Днепровском районе столицы. На месте происшествия работали полицейские и следователи. Пострадавших в результате взрыва нет.

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