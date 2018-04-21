В Латвии задержан руководитель "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко за возможные действия против Латвии.

Об этом в Facebook сообщил латвийский и российский политический деятель Владимир Линдерман.

"В настоящий момент Александр Гапоненко находится в изоляторе временного содержания в Чиекуркалнсе (т.н. "Седьмое небо").

Завтра состоится суд, который решит вопрос о мере пресечения. Полиция безопасности будет настаивать на аресте, заключении под стражу. Судебное заседание предположительно состоится в 11 часов, в суде Видземского предместья (ул. Абренес).

Гапоненко предъявляется статья 80, часть 1 Уголовного закона ЛР - деятельность против независимости страны, против ее государственного строя и проч.

Александр сообщил, что объявляет голодовку против произвола латвийских властей", - написал Линдерман.

Фото: facebook.com

В феврале прошлого года суду было передано дело, по которому Александр Гапоненко обвинялся в разжигании национальной розни. Его рассмотрение назначено на 19 июля.

Институт неграждан был введен в Латвии и Эстонии после выхода балтийских стран из Советского Союза. Негражданами стали лица, которые переехали в страну во время советского периода, а также их дети, родившиеся здесь с 1940-го по 1989-й год. Таких оказалось треть всего населения Латвии – около 700 тысяч человек. На начало 2016 года, по данным латвийского госстата, в стране проживало чуть более 250 тысяч неграждан. Из них 10% – этнические украинцы.

Напомним, что ранее "Страна" писала об институте неграждан в Латвии в материале "Институт неграждан, Центр языка и увольнения учителей. Как в Латвии воспитывают "правильную нацию".

Как сообщала "Страна", в Латвии нашли мертвой главного налоговика страны.