В США арестовали актрису Эллисон Мэк, которую подозревают в в вербовке женщин в сексуальное и трудовое рабство.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что девушка проходит по делу секты NXIVM ("Нексиам"), ее основателя Кита Раньера уже арестовали в Мексике в марте этого года. Дата суда над ним пока не назначена.

Мэк обвиняется в заговоре с целью вербовки и продажи людей в рабство, в том числе сексуальное и трудовое.

"Согласно обвинительному заключению, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял Раньер", — рассказал адвокат Ричард Донохью.

Отметим, что артиста не считает себя виновной и отрицает обвинения.

Эллисон Мэк получила известность благодаря роли Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля".

Фото: google.com.ua

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