Американскую звезду сериалов подозревают в вербовке женщин в сексуальное рабство
В США арестовали актрису Эллисон Мэк, которую подозревают в в вербовке женщин в сексуальное и трудовое рабство.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что девушка проходит по делу секты NXIVM ("Нексиам"), ее основателя Кита Раньера уже арестовали в Мексике в марте этого года. Дата суда над ним пока не назначена.
Мэк обвиняется в заговоре с целью вербовки и продажи людей в рабство, в том числе сексуальное и трудовое.
"Согласно обвинительному заключению, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял Раньер", — рассказал адвокат Ричард Донохью.
Отметим, что артиста не считает себя виновной и отрицает обвинения.
Эллисон Мэк получила известность благодаря роли Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля".
Фото: google.com.ua
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