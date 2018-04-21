Команда спасения животных в одном из продуктовых магазинов Киева поймала кота, который проник в помещение и спрятался за морозильной установкой.

Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Судя по оберткам под холодильником, кот успел полакомиться продуктами, а затем так далеко забился за морозилку с сосисками, что сотрудники магазина не смогли самостоятельно его достать.

На место происшествия прибыла группа из пяти человек, которая не без труда достала кота. Для этого пришлось использовать сачок.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

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