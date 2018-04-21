В субботу, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 92-й день рождения.

Об этом сообщает пресс-служба официальной резиденции монарха Букингемского дворца.

В свой рождения королева посетит музыкальный концерт.

"Вечером она посетит концерт, который будет транслироваться по телевидению", - говорится в сообщении.

Среди артистов, которые выйдут на сцену Альберт-холла, будут Стинг, Шегги, Том Джонс, Крейг Дэвид, Кайли Миноуг и другие исполнители.

Мы будем играть для Ее Величества, но, честно говоря, я не знаю, каковы ее музыкальные вкусы. Мы выложимся по полной, а, если у нас не получится, ну что же, на следующее утро мы окажемся в Тауэре", - рассказал певец Стинг в интервью британским СМИ.

Что еще сегодня будет делать королева, в пресс-службе не уточнили.

Фото: google.com.ua

Отметим, что 21 апреля, настоящий день рождения монарха, традиционно проходит без особенных торжеств. Это вызвано тем, что Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Официальное празднование, предусматривающие парад и общественные гуляния, по погодным соображениям обычно отмечается во вторую субботу июня.

Ранее "Страна" сообщала, что у королевы Елизаветы II умерла последняя собака породы корги.

Также королева Елизавета II взялась за лопату во имя сохранения природы.