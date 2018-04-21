В возрасте 83 года умерла известная актриса Нина Дорошина, сыгравшая роль жены главного героя Надежды Кузякиной в фильме "Любовь и голуби".

Об этом сообщает "Лайф".

Актриса умерла в Москве у себя в квартире. Ранее Дорошину госпитализировали в больницу с жалобами на сердце и затрудненное дыхание. Позже ее выписали, так как ее самочувствие улучшилось.

Фото: google.com.ua

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. В 1956 году закончила Театральное училище им. Б. Щукина, ее однокурсниками были Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов.

С 1959 года Нина Михайловна служила в московском театре "Современник". Помимо работы на сцене, актриса занималась преподавательской деятельностью - с 1981 года вела курс в театральном училище, которое когда-то закончила сама.

Сыграла более 20 ролей в кино, одна из самых известных ее ролей - Надежда, жена Васи в фильме "Любовь и голуби", снятом в 1984 году режиссером Владимиром Меньшовым.

Ранее "Страна" сообщала, что скончалась актриса, которую похитила Северная Корея по приказу Ким Чен Ира.

Также в Тбилиси после тяжелой болезни скончалась актриса Лейла Абашидзе.