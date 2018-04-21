НСЖУ требует провести в 2018 году парламентские слушания по вопросам физической безопасности журналистов

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Давление на журналистов и медиа, прямые угрозы и запугивания стали распространенным явлением в Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов", который реализует Национальный союз журналистов Украины совместно с партнерскими медиа и правозащитными организациями. Только в течение 2017 зафиксированы 90 случаев физической агрессии против журналистов", - написал Сергей Томиленко.

Он добавил, что впервые со времен Евромайдана авторитетная международная правозащитная организация Freedom House снизила рейтинг Украины в части независимости СМИ. Сегодня он составляет 4,25 пункта. В 2015 году был лучше - 4,00, а в 2009-2010 годах значительно лучшим - 3,50.

Среди основных причин нынешнего ухудшения независимости медиа американские эксперты, в частности, называют физические нападения на журналистов и отсутствие прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета.

По данным НСЖУ, в период с 2015 по 2017 года в были внесены сведения о 641 производства по пяти "журналистскими" статьям Уголовного Кодекса. 38% дел было прекращено на стадии следствия. 58% находятся в стадии длительного и малоперспективного расследование с перспективой, в основном, списания по сроку давности. В суд, за 3 года, попало лишь 27 дел, что составляет лишь 4% от количества внесенных в Единые реестр досудебных расследований.

Также в НСЖУ отметили, что вызывает беспокойство отсутствие прогресса в расследовании убийств журналистов и отсутствие надлежащей реакции на факты содержания журналистов в заложниках. Так, журналист "Зеркала недели" Станислав Асеев находится в заложниках в Донецке почти год, но это преступление не расследуется по соответствующей статье.

"Требуем от председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий немедленно внести на рассмотрение парламента вопрос о назначить парламентских слушаний по вопросам свободы СМИ и физической безопасности журналистов", - написал глава НСЖУ.

Он уточнил, что решение о проведении этих слушаний в прошлом году поддержали парламентский комитет по свободе слова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Однако, Андрей Парубий не вынес этот вопрос на рассмотрение согласительного совета и не поставил на голосование в сессионном зале.

Также Сергей Томиленко напомнил, что скоро исполнится год, как президент Петр Порошенко пообещал публичный отчет правоохранителей в расследовании убийства Павла Шеремета.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что Национальный союз журналистов совместно с партнерскими организациями зафиксировали 10 случаев нападения на журналистов в марте.

Как сообщала "Страна", в Госдепе США заявили о серьезных нарушениях прав человека в Украине, а также о коррупции и цензуре в нашей стране.