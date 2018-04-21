В Турции назначили новые президентские и парламентские выборы, которые пройдут досрочно.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

С одобрения парламента Турции досрочные выборы состоятся 24 июня 2018 года.

Очередные выборы должны были провести в ноябре 2019 года, но лидер Националистического движения Девлет Бахели выступил инициатором досрочного голосования, поскольку, по его словам, "невозможно терпеть до ноября 2019 года".

В оппозиционной Республиканской народной партии также согласились на досрочные выборы.

Отметим, в 2017 году Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой запас в размере 28,7 тонны золота. Согласно документу, к концу 2016 года хранившийся в ФРС золотой запас Турции составлял 28,689 тонны.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер заявил о своем желании идти на выборы, а ему прочат отставку.

Также Парубий заявил, что досрочных выборов в Раду не будет.