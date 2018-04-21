Трое из пяти пострадавших при обстреле работников Донецкой фильтровальной станции выписаны из больницы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 20 апреля.

Медперсонал железнодорожной больницы в Ясиноватой, куда госпитализировали раненых сотрудников КП Вода Донбасса, сообщил наблюдателям, что троих пострадавших (двух мужчин в возрасте 30–50 лет и женщину 40–49 лет) выписали из больницы, а еще один мужчина (в возрасте примерно 40 лет) по-прежнему находится в больнице.

Медперсонал в Ясиноватой подтвердил, что пятый пострадавший (мужчина в возрасте примерно 40 лет) поступил в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу

Напомним, что 17 апреля, сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения. Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе.

Как сообщала "Страна", в ООН потребовали обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.