В субботу, 21 апреля, в Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшими.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась на столичном Набережном шоссе.

Автомобиль Volkswagen двигался по Набережному шоссе в сторону моста Патона. Водитель не справился с управлением, ударился об отбойник и вылетел с дороги.

В машине в момент столкновения находилось три человека. На данный момент всех госпитализировали, у девушки-пассажира серьезные переломы.

Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция и следователи.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, доставили в суд.

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