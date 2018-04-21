В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП с пострадавшими
В субботу, 21 апреля, в Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшими.
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Авария случилась на столичном Набережном шоссе.
Автомобиль Volkswagen двигался по Набережному шоссе в сторону моста Патона. Водитель не справился с управлением, ударился об отбойник и вылетел с дороги.
В машине в момент столкновения находилось три человека. На данный момент всех госпитализировали, у девушки-пассажира серьезные переломы.
Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция и следователи.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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