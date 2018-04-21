В Кировоградской области загорелся тепловоз
В субботу, 21 апреля, в Кировоградской области загорелся дизельный тепловоз.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Информацию о возгорании спасатели получили в 7:26. Пожар начался в электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.
В результате инцидента погибших и травмированных нет.
Силами спасателей в 08:25 пожар был ликвидирован. Задержки в движении поездов не было, сейчас тепловоз находится на отдельном пути.
Причину пожара на тепловозу выясняют специалисты.
Фото: dsns.gov.ua
Напомним, что под Харьковом загорелся памятник XVIII века усадьба Шидловских.
Как сообщала "Страна", спасатели сообщили подробности пожара в ресторане Одессы.