В субботу, 21 апреля, в Кировоградской области загорелся дизельный тепловоз.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Информацию о возгорании спасатели получили в 7:26. Пожар начался в электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

В результате инцидента погибших и травмированных нет.

Силами спасателей в 08:25 пожар был ликвидирован. Задержки в движении поездов не было, сейчас тепловоз находится на отдельном пути.

Причину пожара на тепловозу выясняют специалисты.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что под Харьковом загорелся памятник XVIII века усадьба Шидловских.

Как сообщала "Страна", спасатели сообщили подробности пожара в ресторане Одессы.