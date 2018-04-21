Стали известны подробности отравления детей в Луганской области

Детали в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Он отметил, что состояние здоровья детей улучшается.

"Благодаря Богу и медикам, с детьми все хорошо! У всех наблюдается положительная динамика, температуры нет", - отметил чиновник.

Фото: facebook.com/YuriyGarbuzz

Напомним, в Северодонецке 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести после того, поели в одном из заведений общественного питания.

Ранее состояние двоих детей расценивалось как тяжелое, они находились в реанимации Состояние остальных оценивалось, как средней тяжести.

По факту происшествия, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство.

Ранее "Страна" также сообщал, что в Запорожской области пятеро школьников отравились тортом.