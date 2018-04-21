В Верховной Раде зарегистрировано постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области.

Документ обнародован на сайте парламента.

Он направлен на рассмотрение в Комитет Рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления.

В пояснительной записке говорится, что Киевский областной совет обратился в Верховную Раду Украины с представлением о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Переяславль.

"Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль", - говорится в документе.

Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году.

Украинский институт национальной памяти поддерживает предложение о возвращении городу Переяслав-Хмельницкий названия Переяславль.

"Возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединения Украины и России" на Переяславской раде 1654 года", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, что в Киеве в Деснянском районе столицы может появиться улица Кубанской Украины - вместо нынешней Маршала Жукова.

Как сообщала "Страна", депутат Киеврады перечислил, что еще недокоммунизировано в Киеве.