Петр Порошенко подал в парламент информационную бомбу - новую редакцию закона о гражданстве.

По нему он сможет лишить паспорта Украины практически любого жителя Крыма.

Кроме того, документ усложняет получение гражданства даже для тех, кто родился в Украине - то есть по сути для тех же дончан, луганчан и крымчан, которые только достигают совершеннолетия.

"Страна" разбирала детали этого законопроекта.

"ЛДНР" и исламисты

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в нем сужается круг выходцев из Украины, которые имеют право на приобретение гражданства. Для получения паспорта им будут выдвигаться дополнительные условия.

Например, при выдаче гражданства будут смотреть, не совершал ли проситель преступлений против человечности или геноцида. А также не был ли осужден в Украине за тяжкие преступления.

Эта часть закона касается, конечно, "ДНР" и "ЛНР", где несколько десятков тысяч украинских граждан выступили с оружием в руках против Киева. Прямо об этом в документе не сказано, но читается между строк: вряд ли такой вопрос при выдаче паспорта встанет перед жителем, скажем, Житомирской области.

Конкретнее этот отрывок звучит так:

"Гражданство Украины по территориальному происхождению не приобретает лицо, которое:

1) совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид;

2) осуждено в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;

3) совершило на территории другого государства действия,

которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением".

Последний пункт скорее всего касаются террористов ИГИЛ. В пояснительной записке говорится, что закон также призван предотвратить получение украинского гражданства выходцами из Украины, которые воевали на стороне радикальных исламистских группировок.

Как рассказывала "Страна", многие из них в последнее время ринулись за биометрическими паспортами Украины, которые дают право безвизового въезда в Евросоюз. Именно поэтому в Украине начали оседать террористы ИГИЛ.

Но в любом случае эта часть закона выглядит более-менее ритуальной. А вот вопрос Крыма прописан куда более конкретно.

Крым

Второй важный пункт законопроекта касается Крыма. Он вводит "дополнительные основания для потери гражданства Украины".

Все они крутятся вокруг любого участия гражданина Украины в деятельности иностранного государства. Как-то поход на выборы, служба в армии, работа в органах власти.

Кроме того, гражданство будут отбирать, если у человека найдут паспорт другого государства при пересечении границы с Украиной.

Принимать решение об отзыве гражданства власть Украины будет на основании открытых данных - публичных реестров, документов, заявлений.

Что это значит для крымчан? То, что у любого из них, кто, скажем, числится учителем в школе и чья фамилия упоминается на сайте этого учреждения, может автоматически потерять статус гражданина Украины.

Что резко привяжет жителей Крыма именно к России и еще больше оттолкнет от нашей страны.

Тут стоит отметить, что подавляющее большинство крымчан получило российские паспорта, но сохранила и украинские. Власти РФ на это смотрят сквозь пальцы. Лишь только при приеме на работу в силовые структуры и в госорганы требуют сдать украинские паспорта на хранение в отдел кадров.

Другие положения закона

Вкратце обрисуем, что еще есть в обновленном законе о гражданстве от Порошенко.

Например, даже полученное гражанство Украины после принятия закона смогут отобрать. Если найдут, что проситель во время оформления паспорта скрыл какую-либо существенную информацию, которая бы помешала ему приобрести гражданство. Или подал фальшивые, а также неправильно оформленные документы.

Кроме того, устанавливаются сроки, в которые получатель гражданства Украины должен сдать паспорт иностранного государства. Если он в течение двух лет после приобретения украинского паспорта не предоставил документы, что вышел из гражданства другой страны, он теряет статус гражданина Украины.