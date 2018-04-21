К 2050 году население Украины значительно сократится.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков ООН.

Аналитики просчитали, что в 2050 году украинцев станет на 36% меньше.

Отмечается, что такая негативная тенденция наблюдается во всех странах Восточной Европы, но особенно – в балтийских, население которых к концу столетия снизится на 34-47%.

"Хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - отмечают эксперты ООН.

Напомним, в ООН подсчитали, сколько невинных людей погибло с начала боевых действий на Донбассе. По данным ООН, более двух тысяч человек погибли с 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы.