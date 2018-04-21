В ООН заявили о нехватке средства для финансирования гуманитарной помощи пострадавшим на Донбассе.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, в Нью-Йорке координатор ООН в Украине Нил Уокер сообщил о 97-процентном дефиците финансирования гумпомощи.

Уокер добавил, что за четыре года в результате конфликта на востоке Украины в затруднительном положении оказались 3,4 миллиона человек.

Отмечается, что в декабре 2017 года гуманитарные организации выпустили приоритетный план реагирования на 187 миллионов долларов США, чтобы оказать помощь и защиту свыше 2,3 миллионам людей из наиболее уязвимых слоев населения Украины. Сейчас этот запрос остается существенно недофинансированным.

"Я продолжаю призывать стороны конфликта принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права - гражданское население и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать любые дальнейшие годовщины длительного конфликта", - заявил координатор ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе.

Также в ООН потребовали обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.