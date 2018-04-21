Полиция Великобритании определила основных подозреваемых в деле об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает The Telegraph.

Пока все, что известно, что это группа лиц, представляющих интерес для следствия, которые предположительно вернулись в Россию.

Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда пытается возбудить дело против этих лиц.

Как пишет издание, подозреваемые были установлены после проверки по спискам авиапассажиров (Юлия Скрипаль накануне отравления прилетела из России навестить отца - Прим.Ред.) и изучения кадров видеонаблюдения в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в начале марта. Великобритания утверждает, что при отравлении использовался газ "Новичок", разработанный в России. ПВ России заявили, что Скрипалей отравили веществом BZ, которое стояло на вооружении НАТО.

Напомним, что Россия обвинила Великобританию в уничтожении улик по делу отравления Сергея и Юлии Скрипалей под видом дезинфекции.

Как сообщала "Страна", состояние экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, улучшается, но он по-прежнему в госпитале.