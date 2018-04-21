В Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Взрыв произошел утром, 21 апреля.



"В 8:04 ч на линию 102 обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв. На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Данное происшествие занесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото:kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ликвидировали подпольный военный завод.

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