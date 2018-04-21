В субботу, 21 апреля, в Киеве из-за подготовки к полумарафону, который состоится 22 апреля, частично перекроют улицы столицы.

Об этом сообщают организаторы забега.

Сегодня пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

Полумарафон проводится в столице с 2011 года. В этом году участникам забегов доступны дистанции в 2 км, 5 км и 21 км. Организаторы мероприятия ожидают, что в 2018 году в забеге примут участие около 10 тысяч человек.

Фото:kyivhalfmarathon.org

Ранее "Страна" сообщала, что во время финала Лиги чемпионов в Киеве перекроют центр города.

Также в Одесской области перекроют трассу Белгород-Днестровский - Монаши из-за ремонта.