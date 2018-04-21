Синоптики обещают солнечную и по-летнему теплую субботу
В субботу, 21 апреля, в Украине будет теплая и сухая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, на западе Украины будет солнечно и без осадков, днем столбик термометра будет держаться на уровне от 21 до 25 градусов тепла.
В восточных областях температура составит 16-22 градусов выше нуля.
В центральной и северной части страны без осадков, температура днем от +15 до +18.
В южных регионах ожидается сухая погода при температуре от +20 до +22.
В Киеве синоптики прогнозируют сухую погоду, днем от +20 до +22 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.
Также на выходные погода порадует украинцев теплом до +24.
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