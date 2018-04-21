В субботу, 21 апреля, в Украине будет теплая и сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, на западе Украины будет солнечно и без осадков, днем столбик термометра будет держаться на уровне от 21 до 25 градусов тепла.

В восточных областях температура составит 16-22 градусов выше нуля.

В центральной и северной части страны без осадков, температура днем от +15 до +18.

В южных регионах ожидается сухая погода при температуре от +20 до +22.

В Киеве синоптики прогнозируют сухую погоду, днем от +20 до +22 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.

Также на выходные погода порадует украинцев теплом до +24.