В Госдепе США заявили о серьезных нарушениях прав человека в Украине, а также о коррупции и цензуре в нашей стране.

Об этом говорится в Докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года.

Среди наиболее серьезных случаев нарушения права человека - казни и похищения в контексте конфликта на Донбассе, пытки, опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей.

В отчете говорится также о масштабной коррупции на уровне власти, цензуре, блокировании сайтов. О том, что правительство не способно привлечь к ответственности тех, кто совершил насилие в отношении журналистов и антикоррупционеров.

В докладе Госдепа сообщается о насилии в отношении этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества.

А также отмечается, что имеет место безнаказанность должностных лиц из-за того, что правительство не принимает надлежащие меры для преследования или наказания совершивших злоупотребления.

Что касается нарушения прав человека на Донбассе, то в Госдепе обратили внимание на исчезновения людей, незаконные задержания, пытки.

Кроме того, Госдеп указывает на ограничение свободы слова, собраний и объединений, передвижения, а также ограниченный доступ для оказания гуманитарной помощи в регионе.

Отдельный раздел доклада касается нарушений прав человека в Крыму.

Отмечается, что расследование возможных нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе затруднено из-за отсутствия контроля украинского правительства на этих территориях, а также отказа России, и возглавляемых ею силБ расследовать злоупотребления.

Напомним, что, по данным Freedom House, коррупция в Украине такая же, при этом падают свобода слова и развитие гражданского общества.

Как сообщала "Страна", в Киеве заработает антикоррупционная "горячая линия". Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского горсовета.