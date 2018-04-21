Госдеп заявил о нарушениях прав человека, цензуре и коррупции в Украине
В Госдепе США заявили о серьезных нарушениях прав человека в Украине, а также о коррупции и цензуре в нашей стране.
Об этом говорится в Докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года.
Среди наиболее серьезных случаев нарушения права человека - казни и похищения в контексте конфликта на Донбассе, пытки, опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей.
В отчете говорится также о масштабной коррупции на уровне власти, цензуре, блокировании сайтов. О том, что правительство не способно привлечь к ответственности тех, кто совершил насилие в отношении журналистов и антикоррупционеров.
В докладе Госдепа сообщается о насилии в отношении этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества.
А также отмечается, что имеет место безнаказанность должностных лиц из-за того, что правительство не принимает надлежащие меры для преследования или наказания совершивших злоупотребления.
Что касается нарушения прав человека на Донбассе, то в Госдепе обратили внимание на исчезновения людей, незаконные задержания, пытки.
Кроме того, Госдеп указывает на ограничение свободы слова, собраний и объединений, передвижения, а также ограниченный доступ для оказания гуманитарной помощи в регионе.
Отдельный раздел доклада касается нарушений прав человека в Крыму.
Отмечается, что расследование возможных нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе затруднено из-за отсутствия контроля украинского правительства на этих территориях, а также отказа России, и возглавляемых ею силБ расследовать злоупотребления.
Напомним, что, по данным Freedom House, коррупция в Украине такая же, при этом падают свобода слова и развитие гражданского общества.
Как сообщала "Страна", в Киеве заработает антикоррупционная "горячая линия". Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского горсовета.